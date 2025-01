Nuno dice che non cambia nulla in vista dello scontro al vertice

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-13 18:29:00 Il web non parla d’altro:L’allenatore del Nottingham Forest,Espirito Santo, afferma che la sua squadra darà al Liverpool il rispetto che merita prima della sua visita al City Ground.I Reds sono sei punti di vantaggio sui Tricky Trees, ma potrebbero ridurre il divario a tre con una vittoria in casa contro gli uomini di Arne Slot.Il Forest rimane l’unica squadra ad aver battuto il Liverpool in Premier League in questa stagione, vincendo 1-0 ad Anfield a settembre.Indel secondo incontro della campagna, Slot non ha esitato a etichettare gli uomini dicome sfidanti per il titolo, ma l’ex allenatore del Tottenham ha scelto di ignorare il rumore e si sta concentrando su una partita alla volta.Prima della sfida di martedì ha detto: “Dobbiamo giocare le partite.