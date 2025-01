Scuolalink.it - NoiPA, detrazioni IRPEF per figli e familiari a carico: indicazioni per Docenti e ATA, tutte le novità

Leggi su Scuolalink.it

Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025, dal 1° Gennaio sono stati introdotti nuovi criteri per la gestione delleper i. Le modifiche, che riguardanoe personale ATA, prevedono adeguamenti nella compilazione delle richieste tramite il sistema self-service. Tali cambiamenti puntano a uniformare il trattamento fiscale in linea con le nuove disposizioni normative. Ledella Legge di Bilancio 2025 per leLe principali modifiche riguardano led’imposta pere altri. In particolare: Leper isi applicano esclusivamente aidi età compresa tra 21 e 30 anni, compresi quelli nati fuori dal matrimonio, adottivi, affiliati, affidati e conviventi con il coniuge deceduto.