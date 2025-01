Agi.it - Musetti vince il derby azzurro contro Arnaldi in 4 set agli Australian Open

AGI - Lorenzoha vinto ilMattiain quattro set e si è qualificato per il secondo turno degli. Il toscano, 16esima testa di serie, si è imposto sul ligure con il punteggio di 7-6 (4), 4-6, 7-6 (5), 6-3 in oltre quattro ore di batta. Al prossimo turno per il 22enne di Carrara ilnte della sfida Bautista-Shapovalov. L'Luca Nardi, invece, ha ceduto al canadese Gabriel Diallo che in rimonta si è imposto dopo oltre 4 ore e 17 minuti di batta per 3-2. Bene Matteo Berrettini che dopo tre ore di gioco, ha battuto 3-1 l'inglese Cameron Norrie col punteggio di 6-7 6-4 6-1 6-3.