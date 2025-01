Ilfattoquotidiano.it - Mobilize acquista una quota di Free To X, per portare la mobilità elettrica oltre la rete autostradale

Autostrade per l’Italia ha siglato un accordo col il Gruppo Renault per la cessione a, marca dell’azienda transalpina dedicata alle nuove, di una(“significativa”, secondo la nota diffusa dai francesi) della propria controllataTo X, la start-up nata nel 2021 per implementare l’elettrosulle autostrade italiane.Negli ultimi anniTo X ha realizzato100 stazioni di ricarica che erogano fino a 400 kW di potenza sullain gestione con una distanza media di circa 50 km tra una stazione e l’altra. Stazioni che sono a disposizione di tutti i fornitori di servizi di. L’investimento disosterrà lo sviluppo di nuove opportunità al di là della, come si legge nei comunicati diffusi da entrambe le parti in causa.