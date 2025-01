Liberoquotidiano.it - Melbourne in piedi: il colpo pazzesco con cui Berrettini manda all'inferno Norrie | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Matteoinizia il suo Australian Open battendo il britannico Cameron6-7(4) 6-4 6-1 6-3. Il romano, numero 34 del mondo, affronterà al secondo turno il danese Holger Rune che ha sconfitto il cinese Zhang Zhizhen 4-6 6-3 6-4 3-6 6-4. Il ritorno vincente per Matteoagli Australian Open è stata "una sensazione bellissima". "È stata una emozione speciale - ha spiegato dopo il match vinto contro- anche perché l'ultimo Slam non me lo ero goduto come avrei voluto per la preparazione un pò complicata. È bello essere qui, è bello stare bene e superare un primo turno così tosto; ancheè stato un top 10 e non è mai un avversario facile. È stata un'ottima performance, una bella lotta come piace a me, forse avrei dovuto fare qualcosa in più nel primo set ma il tennis è questo".