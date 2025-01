Oasport.it - LIVE Nardi-Diallo 7-6, 2-3, Australian Open 2025 in DIRETTA: break del canadese nel 2° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-3 Errore di dritto, come prevedibile il 2° game del 2° set pesa e tanto!30-40 Doppio fallo (7°). Palla.30-30 Servizio vincente!15-30 Gran passante di rovescio nei piedi di.15-15 Attacca venendo avanti con il drittoe pareggia i conti al volo.0-15 Peso troppo all’indietro, perde il dritto Luca.2-2 A zero il.40-0 Servizio slice vincente.30-0 Prima vincente. Percentuale bassa (51%) di prime in campo per il.15-0 Meraviglia con il rovescio lungoriga di.2-1 Largo il rovescio di, a ritmo alto. Resta avanti!40-30 In rete il rovescio in palleggio di, gratuito gravissimo del.30-30 Doppio fallo (6°).30-15 Favoloso scambio vinto da, con un grande sventaglio di dritto.