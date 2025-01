Lazio licenziato il falconiere Bernabé che faceva volare l’aquila laziale | tutta colpa di immagini e video intimi

Leggi su Dayitalianews.com

Olimpia non volerà più nelle prossime partite casalinghe della, o almeno a farlanon sarà lo storicodel club biancoceleste Juan Bernabè. Il motivo? Ilavrebbe postato sui social foto intime esplicite dopo essersi sottoposto ad un intervento per l’impianto di una protesi peniena.Le foto intime delBernabèA quanto pare il 56enne avrebbe diffuso undove mostrata esplicitamente il suo organo maschile subito dopo l’intervento, cosa che avrebbe fatto infuriare il patron dellaClaudio Lotito.Come se non bastasse Bernabè è stato poi ospite del programma radiofonico “La Zanzara” di Giuseppe Cruciani, nel corso del quale ha usato un linguaggio piuttosto esplicito per spiegare i motivi che l’hanno spinto a sottoporsi all’operazione, senza mostrare alcun segno di pentimento per aver diffuso quelledecisamente scabrose.