Ilrestodelcarlino.it - La Perla, svolta nella vertenza: un solo acquirente per rilevarla

Bologna, 14 gennaio 2025 –de La: tutti gli asset del gruppo, a partire dal marchio e dallo stabilimento bolognese, saranno venduti unitariamente a un unico. Lo prevede l'accordo raggiunto tra i commissari di LaManufacturing (in amministrazione straordinaria), i curatori di LaItalia e LaGlobal Management Uk (in liquidazione giudiziale) e i liquidatori inglesi di quest'ultima azienda. L'intesa è stata annunciata dal Mimit in seguito a un tavolo tenutosi oggi a Roma alla presenza dei sindacati. Prossimamente sarà pubblicato un avviso finalizzato alla ricerca di uninteressato alla reindustrializzazione. "Grande soddisfazione per questo significativo accordo, per il quale desidero ringraziare i commissari italiani e i liquidatori italiani e britannici, che ci permetterà di tenere uniti il marchio con le competenze dei lavoratori", ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, senatore Adolfo Urso, che ha presieduto a Palazzo Piacentini l'incontro odierno con tutte le parti coinvolte.