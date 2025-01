Terzotemponapoli.com - Kvaratskhelia, Luis Enrique: “Non parlerò del calciatore”

Kvichaè ormai ad un passo dal PSG di. Su Radio CRC, nel corso della trasmissione “Un Aperitivo con Giordano”, è intervenuto il giornalista del “Le Parisien” Dominique Sévérac. Prima della conferenza del tecnico ex Roma, il giornalista ha affermato: “Conferenza? Gli chiederemo perché il PSG vuole. Il georgiano è un giocatore fantastico però vogliamo capire il motivo di questa scelta poichélascia fuori già tanti giocatori forti. Nelle ultime ore il Napoli e il PSG hanno raggiunto un accordo sulla base di 70 milioni più 10 milioni di bonus per un totale di 80 milioni richiesti da Aurelio De Laurentiis. Tempistiche dell’affare? Da quello che sappiamosarà a Parigi già per questa settimana”, le parole di, allenatore del PSG, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match dei sedicesimi di finale di Coppa di Francia contro l’Espaly: “Il profilo di Kvara? Adoro parlare di giocatori che non sono nella nostra rosa, ma non lo farò.