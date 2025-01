Calciomercato.it - Koopmeiners è il nemico numero uno: accoglienza caldissima al ‘Gewiss Stadium’

Leggi su Calciomercato.it

Il centrocampista olandese per la prima volta da ex davanti ai tifosi dell’Atalanta nel match di campionato tra la ‘Dea’ e la JuventusC’era ovviamente tanta attesa per il ritorno di Teuna Bergamo, dopo la lunghissima telenovela estiva sul trasferimento alla Juventus e la rottura con l’Atalanta dopo tre stagioni.Teun(LaPresse) – Calciomercato.itClima gelido e temperature polari al, ma l’per il centrocampista olandese èfin dall’ingresso in campo delle due formazioni per il riscaldamento. Fischi copiosi e insulti contro il8 bianconero da parte dei tifosi orobici: “uomo di m.”, l’urlo arrivato dalle tribune. Al quale hanno risposto gli ultras della Juve dal settore ospiti, con cori e applausi verso il loro beniamino, a caccia della svolta davanti alla sua ex squadra dopo una stagione decisamente deludente finora con la maglia della ‘Vecchia Signora’.