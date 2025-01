Insulti e partita sospesa | Vergognatevi

Leggi su Sportface.it

Il calciatore conferma tutto e il club va all’attacco: “Inammissibile ascoltare ancorarazzisti e xenofobi”Non è la prima volta che accade. E sicuramente non sarà nemmeno l’ultima.dall’arbitro perrazzisti a uno dei calciatori presenti in campo. “”, ha detto anzi scritto la vittima sui propri social dopo la fine dell’incontro terminato in parità.: “” (Screen Youtube Dazn) – Sportface.itReggiana-Bari,a Dorval e Di Manna: Prontera sospende laL’ennesimo episodio di razzismo nel calcio è avvenuto domenica, nella sfida tra Reggiana e Bari valevole per la 21esima giornata del campionato di Serie B. Al termine del primo tempo l’arbitro Prontera ha sospeso la gara nel mentre l’altoparlante del ‘Mapei Stadium’ invitava a fermare immediatamente glicontro il calciatore del Bari, Mehdi Dorval.