Insegnante arrestata a Castellammare la mamma di un alunno molestato | Noi chiamate camorriste ora le scuse

di Stabia:Professoressa per Violenza Sessuale su MinoriUna clamorosa svolta si è verificata nelle indagini relative alla vicenda che ha coinvolto una professoressa della scuola media “Catello Salvati” didi Stabia. L’, già oggetto di un tentativo di linciaggio da parte dei genitori di alcuni alunni due mesi fa, è statasu richiesta della Procura di Torre Annunziata con accuse gravissime: maltrattamenti, violenza sessuale, induzione al compimento di atti sessuali e corruzione di minorenne.La reazione dei genitori“Avete visto che non eravamo delle bestie? Abbiamo sbagliato a compiere l’aggressione, ma eravamo disperate perché non ci ascoltavano. Non è vero poi che l’abbiamo aggredita in 30. Io ho reagito a una provocazione ed ero disperata perché non ci ascoltavano.