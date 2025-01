Ilrestodelcarlino.it - Incendio doloso al Non: "Danni per 30mila euro. Ma riapriamo il locale a tempo di record"

Riaperto adi. Dopo l’nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, che aveva devastato il dehor e provocatoanche all’interno, il Non si prepara a ripartire. Venerdì 17 ("a noi è un numero che porta fortuna") ilnel borgo San Giuliano tornerà in pista. "Abbiamo lavorato come matti per riaprire nel più brevepossibile. Non abbiamo mai mollato nonostante quello che è accaduto", raccontano Giovanni e Francesco Pellegrino, i due giovani titolari del Non. Che, insieme al padre Renato e a tutto lo staff, si sono rimboccati le maniche per far ripartire l’attività al più presto. "Icausati dal rogo sono stati ingentissimi. La pavimentazione del dehor esterno è andata completamente distrutta, così come due vetrate. A fuoco le sedie, gli arredi e anche alcune telecamere di sicurezza.