Ilan Muccino fuori da Amici

Eliminazione un po’ inaspettata quella andata in onda nel daytime odierno di. Anna Pettinelli ha deciso infatti di stoppare anzitempo la corsa al Serale die gli ha comunicato così che doveva lasciare il talent show.Non è facile dirti quello che ti devo dire. Ho dovuto fare delle valutazioni, un po’ dopo l’ultima puntata. Sono rimasta sorpresa dalla valutazione che ha fatto Dardust, perché è molto simile a quella che io avevo scritto nelle note quando ho sentito il nuovo inedito: che rimani sempre un po’ a gallaha esordito l’insegnante dopo essersi fatta raggiungere in aula dall’allievo, convinto fino a quel momento di dover fare una semplice lezione. Certa che le potenzialità di– “che io non rinnego” – siano rimaste inespresse, la Pettinelli ha ribadito di averlo salvato con convinzione dopo la decisione di Rudy Zerbi di sostituirlo con Jacopo Sol, ma ha anche sottolineato che la sua potenzialità ad“non è venuta”.