Il giusto distacco di Sam Beukema

Nell'estate del 2019 il direttore tecnico del Go Ahead Eagles, Paul Bosvelt, dopo aver parlato con l'allenatore del club olandese, Jack de Gier, convocò nella sede Sam. Gli disse, senza troppi giri di parole, che si sarebbe dovuto trovare una squadra perché per lui non c'era posto. Samera nato a Deventer, da quando aveva ricordi aveva tifato il Go Ahead Eagles e giocare con la maglia giallorossa era, all'epoca, la cosa più bella che gli era accaduta. "Passai giorni terribili. Pensavo di essere finito, che tutto fosse finito. Ero pronto a smettere di giocare". Poi subentrò l'orgoglio. "Mi dissi: 'Sam, non hai nulla da perdere e provaci per l'ultima volta'. Mi presentai al campo di allenamento per la preparazione e mi accorsi di non avere più pressione, perché ero già davanti all’uscita del Go Ahead Eagles", raccontò all'Elfvoetbal.