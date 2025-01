Il campo scuola si trasforma in un lager | educatore picchia e prende i bambini a cinghiate

Leggi su Dayitalianews.com

Unto in un: questa è l’accusa di tretra i 10 e 12 anni, che hanno puntato il dito contro un50enne originario di Martinsicuro, che li avrebbe colpiti eti in più circostanze. La Procura di Ascoli Piceno ha voluto vederci chiaro e ha avviato un’indagine rinviando a giudizio l’uomo accusato di lesioni, abuso di strumenti di correzione e violenza privata.Le presunte violenze nelI fatti si sono svolti in unsui monti Sibillini, in provincia di Teramo, organizzato da una parrocchia della Val Vibrata. Ombre sull’operato dell’si sono allungate dopo la segnalazione di un medico del pronto soccorso di San Benedetto del Tronto, che aveva visitato uno dei tre ragazzini rientrati dalla colonia.Il medico ha ritenuto che le ferite sul corpo del bambino 12enne fossero compatibili con delle percosse e sul posto sono sopraggiunti anche i carabinieri per ulteriori accertamenti.