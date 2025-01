Fratelli d’Italia non si scompone per le parole di Zaia sul terzo mandato Anzi rilancia De Carlo | In Veneto si sceglierà il candidato migliore

Leggi su Open.online

«Spiace che il presidenteabbia oggi personalizzato il tema del. La norma che lo disciplina esiste da tempo e non riguarda singoli casi specifici. Non è mai una buona idea adeguare le leggi alle esigenze contingenti. Riguardo la scelta del futuroalle elezioni regionali delsiamo sicuri che il centrodestra si farà trovare pronto all’appuntamento scegliendo, come è accaduto in passato, il miglior profilo in grado di rappresentare i veneti, tenendo anche conto del consenso che le diverse forze politiche raccolgono tra i cittadini». Queste ledel senatore di, Luca De, coordinatore regionale in, in merito alle dichiarazioni del governatore del, Lucaoggi sulha dichiarato: «Se ci fosse lo sblocco dei mandati è ovvio che mi ricandiderei, darei risposta ai tanti cittadini che mi chiedono di farlo».