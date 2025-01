Sport.quotidiano.net - Eurolega, Milano ne rifila 100 all’Alba Berlino

- Va in automatico l’Olimpia, vince come settimana scorsa, largamente, over 100, scappando via nella ripresa. Il colore degli avversari è sempre lo stesso, giovedì scorso era il Maccabi, questa sera l’Albavince 100-68 con una sgasata clamorosa nel 3° periodo con un maxi di break di 31-10 e portano a casa il terzo successo di fila del 2025 (quarto over 100 di fila). Protagonista LeDay che gioca una gara di sostanza in attacco con 18 punti, mentre Shields ha cambiato passo nella ripresa chiudendo con 16 dopo i soli 2 del 1° tempo. Mirotic è cattedratico con 21 punti, mentre piace l’aggressività di Bolmaro che a 11punti aggiunge 8 assist. In partenza si fa notare subito l’ex McCormack, ma in attacco Mirotic e Mannion tengono avanti11-9 al 5’. LeDay entra dalla panchina e fa la differenza con 5 punti filati per il 23-15.