Dopo Ferrarini anche Vismara finisce nel gruppo Pini

Reggio Emilia, 14 gennaio 2025 –l’80% dellaSpa, acquisizione confermatadal recentissimo pronunciamento della Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso sulla validità del concordato preventivo dell’azienda di Rivaltella, presentato da Re-New Holding, ilmette le mani su un altro storico marchio del ramo salumi. Questo in virtù dell’aggiudicazione, nell’odierna asta pubblica presso il tribunale di Reggio Emilia, del 100% di, marchio a lungo appannaggio dellastessa. In dote ad essola produzione e la commercializzazione dei prodotti afferenti allo storico stabilimento di Casatenovo, in provincia di Lecco. L’operazione consente di evitare il licenziamento di tutti 162 dipendentie, negli intendimenti di chi l’ha rilevata, un nuovo inizio per l’aziendaanni difficili.