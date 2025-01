Secoloditalia.it - “Clima d’odio contro il governo”, Ricolfi: è responsabilità di certa sinistra. E fa i nomi degli insospettabili

il»: per Lucaè “colpa” di. E si spinge fino a faree citare testi di riferimento che hanno favorito «l’abuso del concetto di fascismo che ha creato nuovi bersagli». Il sociologo e politologo ne è convinto: e in un’intervista al Giornale lo esplicita e lo argomenta chiaramente. Non solo: le violenze subite dalle forze di polizia nei sistematici scontri che infiammano le manifestazioni di piazza, e che nell’ultimo periodo hanno subito una recrudescenza pericolosa e inaccettabile, sono a sua detta il sintomo di un astio anti-esecutivo alimentato ad arte da «una sacca dell’intellighenzia dem» che, per il professore, «da anni conduce un’operazione di ridefinizione estensiva dei concetti di fascismo, nazismo, nazi-fascismo, con il risultato di aizzare al tiro al bersaglio verso chi ricade in tale ridefinizione».