Civitavecchia aggredisce la madre e le strappa i capelli | arrestato

, 14 gennaio 2025- I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia dihannoun 40enne italiano, già noto per reati specifici e precedentemente ammonito dal Questore, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.L'arresto è avvenuto a seguito di una segnalazione giunta al 112 NUE per una lite in ambito familiare. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno accertato che l'uomo aveva aggredito fisicamente laconvivente, colpendola al volto endole una ciocca di.La vittima, trasportata presso l'ospedale San Paolo, è stata giudicata guaribile in 10 giorni.Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato associato presso la Casa Circondariale Nuova Borgata Aurelia, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria.