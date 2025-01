Impresaitaliana.net - Casalnuovo, stacca un pezzo di orecchio a morsi ad un commerciante: arrestato dai Carabinieri

Leggi su Impresaitaliana.net

Il titolare del bar CafeRafe diè stato aggredito nel pomeriggio. E’ stato trasportato in ospedale per tentare di riattaccare ildito. Entra al bar, chiede da bere ma al rifiuto del titolare nasce una discussione. In un primo momento viene allontanato ma torna poco dopo con una mazza da baseball e avvicinatosi allo morde all’con una forza tale dargli undi.E’ successo apoco dopo le 18, in pieno centro, sul corso della città. Subito dopo l’aggressione il ragazzo si è rifugiato a casa sua mettendo i suoi genitori alla porta e barricandosi nell’appartamento. All’arrivo deidella Tenenza didi Napoli, guidati dal Comandante Mirco Granocchia, il ragazzo ha iniziato a gettare oggetti dal balcone.