Bonus Rosa 2025 | una misura per le donne disoccupate

Il governo italiano ha annunciato il, un assegno mensile pensato per sostenere economicamente le. Giorgia Meloni ha presentato questa iniziativa come un aiuto per lein cerca di lavoro, con l’obiettivo di alleggerire le spese quotidiane delle famiglie. Tuttavia, ilè riservato esclusivamente a nuclei familiari con redditi entro specifiche soglie, escludendo una parte significativa della popolazione femminile. Importi e requisiti per accedere alL’importo delvaria in base al reddito familiare: 800 euro mensili per redditi fino a 15.000 euro annui; 700 euro mensili per redditi fino a 40.000 euro annui.Oltre i 40.000 euro, l’incentivo diminuisce progressivamente fino ad azzerarsi per redditi superiori a 80.000 euro. Questo sostegno non è accessibile a tutte le, ma solo a quelle appartenenti a famiglie con redditi sotto le soglie indicate.