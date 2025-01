Oasport.it - Basket, l’Olimpia Milano batte nettamente l’Alba Berlino in Eurolega e cala il tris. Shields e Mirotic protagonisti

allunga la scia di vittorie ine non molla la parte alta della classifica! I meneghini sconfiggonofanalino di coda per 100-68 in un match condotto dalla palla a due fino alla sirena finale, con l’EA7 Emporio Armani che trova il terzo successo in fila e attende ora il Partizan Belgrado giovedì sera ancora al Forum di Assago. 21 punti di un sempre efficace Nikola, con 18 punti di Zach LeDay e 16 di Shavon– 12 punti per Armoni Brooks, con 13 punti di Yanni Wetzell e 9 di Gabriele Procida tra le fila dei tedeschi.David McCormack segna subito alla sua ex squadra (2-4), conche mette la freccia grazie alla tripla di Nico Mannion (11-9). Piazzato di Gillespie e +3(13-10), con Matt Thomas che pareggia dalla lunga distanza (13-13).