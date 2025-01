Sport.quotidiano.net - Australian Open, Medvedev fuori controllo: distrugge la telecamera con la racchetta. Cosa è successo

Roma, 14 gennaio 2025 – E’ letteralmente impazzito Daniilal primo turno degli. Sotto di due set a uno contro il thailandese Kasidit Samrej (numero 418 del mondo), il russo (n.5) ha perso la testa e al cambio di campo ha deliberatamente demolito a colpi dilafissata al centro della rete, colpevole di chissànella mente del campione. Anche laé poi finita a terra, spezzata in più punti. La sostituzione dellaha causato un ritardo nella ripresa del gioco e, prevedibilmente, una multa salata a carico di. Matteo Berrettini supera Cameron Norrie al primo turno degliha avuto bisogno di 5 set per battere Samrej, dopo oltre tre ore di gioco. Il russo, decisamente non in giornata e a tratti molto nervoso, ha vinto 6-2, 4-6, 3-6, 6-1, 6-2 contro il primo thailandese a disputare una partita di singolare nel tabellone maschile di uno Slam dal 2012.