Quotidiano.net - Aumentano le morti sul lavoro nel 2024: 1482 decessi secondo il Centro Studi Cub

Leggi su Quotidiano.net

Più di 4sulal giorno nel, 30 alla settimana, 123 al mese, per un totale dia fronte di 1446 nel 2023. Sono questi i numeri "per difetto" suidei lavoratori, lo scorso anno,ilCub che ha elaborato dati Inail e dell'Osservatorio Sicurezza sule Ambiente Vega Engineering di Mestre (Venezia). Gli infortuni non mortali si attestano invece a oltre 540.000. Una "contabilità agghiacciante" e un "annus horribilis", rimarca il sindacato, sottolineando che "la strage sul" aumenta con un +3,3% nelrispetto ai 12 mesi precedenti. In particolare, 1055 persone sono decedute sul posto die 427 in itinere cioè o svolgendo unsulle strade (camionisti o conducenti di mezzi pubblici e privati) o andando o tornando da casa.