Aggressione ai sanitari la Cisl | Le aziende devono intervenire

L’eco dell’ultimaavvenuta nell’ospedale di Pescia si fa ancora sentire. Ad, stavolta, è il sindacatoFp sanità, che esprime, per voce della neo eletta segretaria provinciale Sabrina Paoletti: "indignazione nel costatare ancora una volta le numerose e continue aggressioni ai danni del personaleo, vittima di continue violenze, specialmente in alcuni servizi all’interno della nostra aziendaa e della nostra provincia (vedi le ultime aggressioni ai pronto soccorso di Pescia e Pistoia). LaFp da sempre è impegnata a contrastare il problema aggressioni, fornendo, tra l’altro, tutela legale gratuita ai propri iscritti che ne siano vittime. Vorremmo però che da parte delle istituzioni ci fosse un passo in avanti, deciso, convinto, come quello della costituzione di parte civile da parte del datore di lavoro.