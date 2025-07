Chiede un ultimo incontro alla ex poi la sequestra e la violenta per 12 ore | sorpreso nel sonno e arrestato un 33enne

Si era arresa all’insistenza dell’ex che chiedeva di vederla per un ultimo incontro prima di prendere ciascuno la propria strada, ma lui l’ha chiusa nel suo appartamento bloccando ogni via di uscita picchiandola e abusando di lei più volte nel corso della notte. È stato arrestato a Milano un 33enne con l’accusa di sequestro di persona, lesioni e violenza sessuale sulla ex compagna 45enne. Ad avvertire le forze dell’ordine sarebbe stata la stessa vittima che, dopo che l’uomo si era addormentato, ha chiamato i carabinieri. Le botte, le minacce con il cacciavite e le violenze ripetute. Erano giorni che l’uomo telefonava con insistenza alla ex compagna chiedendole un ultimo faccia a faccia, che lui definiva chiarificatore, dopo la fine della loro relazione di circa sei mesi. 🔗 Leggi su Open.online

