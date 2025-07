Fermato per un controllo aveva a suo carico un ordine di carcerazione per rapina e furto | 35enne in manette

ANCONA – A spingere le forze dell’ordine ad approfondire i controlli, il suo atteggiamento sospetto e nervoso. Nella mattinata di ieri, durante un servizio di controllo del territorio della polizia, gli agenti hanno quindi identificato un 35enne cittadino albanese, regolare sul territorio. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

