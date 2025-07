Dal Comune una carta contro le discriminazioni di genere nello sport | No a stereotipi e bullismo

Il Consiglio comunale di Bari ha approvato ieri all’unanimitĂ l’adozione della “Carta etica per il superamento dei divari e delle discriminazioni di genere nello sport”, redatta da Assist - Associazione Nazionale Atlete e promossa dal Soroptimist International club di Italia, cui hanno giĂ . 🔗 Leggi su Baritoday.it

Bari approva all’unanimità la “Carta etica per il superamento dei divari e delle discriminazioni di genere nello sport” - La Carta rappresenta un passo concreto verso l’eliminazione degli stereotipi di genere nello sport e promuove la parità di accesso e trattamento per bambine, ragazze e donne in tutte le discipline ... Segnala giornaledipuglia.com

