Dazi Usa-Ue delegazione europea a Washington per cercare un accordo Francia e Germania alzano i toni | Non saremo vassalli degli Stati Uniti

Proseguono i contatti tra gli Stati Uniti e l’Unione europea per trovare un accordo sui dazi voluti dall’amministrazione Trump. La Commissione europea ha confermato che il commissario per il Commercio, Maros Sefcovic, ha avviato i colloqui con l’amministrazione americana, dapprima telefonicamente sentendo Howard Lutnik, segretario al Commercio, e poi con un ulteriore confronto previsto per questa sera con Jamieson Greer, rappresentante statunitense per il Commercio. Nel frattempo, i team tecnici della Commissione sono già in viaggio verso Washington per cercare un’intesa prima di agosto. «Siamo nella fase più delicata dei negoziati», ha spiegato il portavoce della Commissione, Olof Gill, precisando che «l’obiettivo resta un accordo di principio entro fine mese». 🔗 Leggi su Open.online

Trump annuncia l'accordo commerciale con Londra | L'Ue fa ricorso sui dazi | E arriva la contromossa europea: tasse su una maxi-lista di prodotti - Starmer: "Intesa storica, nel giorno della vittoria". Von der Leyen: "Vogliamo accordo con gli Usa, ma siamo pronti a tutto"

L’Unione europea minaccia dazi sui prodotti statunitensi da 95 miliardi di euro - L’8 maggio l’Unione europea ha minacciato dazi doganali per un valore di 95 miliardi di euro sui prodotti statunitensi, tra cui automobili e aerei, in caso di fallimento dei negoziati commerciali con l’amministrazione Trump.

L’Unione Europea annuncia ricorso a Wto contro i dazi di Trump - Una dura posizione quella dell’Unione Europea contro i dazi di Trump. È pronto infatti il ricorso al Wto, l’Organizzazione Mondiale del Commercio, contro la misura drastica imposta dagli Stati Uniti.

Alla vigilia di possibili nuove tensioni commerciali con gli Stati Uniti, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha rilanciato il dialogo con Washington, confermando che l'Unione punta a un accordo sui dazi.

Dazi Usa-Ue, delegazione europea a Washington per cercare un accordo. Francia e Germania alzano i toni: «Non saremo vassalli degli Stati Uniti; Von der Leyen: Rapporti Usa potrebbero non tornare come prima. Aziende Ue chiedono certezze - Von der Leyen: Priorità stabilizzare relazioni con Usa ma non siamo ingenui; Sui dazi gli Usa snobbano l'Ue: Saranno gli ultimi con cui troveremo un accordo.

Dazi, Ue: accordo raggiungibile, gli sforzi di tutti sul negoziato - (askanews) – La Commissione europea sta continuando a negoziare intensamente con gli Stati Uniti la partita sui dazi commerciali, con incontri che proseguono in queste ore, ha preparato ... Segnala askanews.it

Dazi, le prossime mosse dell'Unione europea, dai negoziati alle contro misure: il bazooka e lo strumento anti - coercizione - Evitare una guerra commerciale: l’Unione Europea sceglie, ancora una volta, la via del dialogo con gli Stati Uniti. msn.com scrive