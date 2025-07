Il paradosso della verifica dell' età europea online | tutelare i minori eliminando l' anonimato per gli adulti

Abbiamo sviscerato l’architettura proposta dall’UE per la verifica dell’etĂ sui siti per adulti, scoprendo che ha le basi per spingere alla creazione di account su queste piattaforme e aumentare la profilazione. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Il paradosso della verifica dell'etĂ europea online: tutelare i minori “eliminando” l'anonimato per gli adulti

Verifica dell’età online, l’Ue lancia un'app sperimentale. Primi test anche in Italia: come funziona - La Commissione Europea presenta un'app modello per controllare l’età degli utenti nel rispetto della privacy, in linea con il Digital Services Act. repubblica.it scrive

Verifica dell’età sui social, l’Italia fra i 5 Paesi dove verrà fatta la sperimentazione - Il sistema dovrebbe essere integrato nella cosiddetta identità digitale entro fine 2026, forse attraverso l’app IO: lo scopo è proteggere i minorenni e anche ... Come scrive ilsecoloxix.it