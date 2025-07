Clara Zambelli la parlamentare condannata in Brasile si rifugia in Italia e non si candiderà in Italia

Condannata in Brasile a dieci anni di carcere, dove si attende che le venga revocato il mandato elettorale, la deputata di destra Clara Zambelli si è rifugiata in Italia per sfuggire alla giustizia del suo paese. L’accusa che l’aveva portata in tribunale era quella di aver hackerato il sito internet del CNJ, il Consiglio Nazionale della Giustizia. Secondo i magistrati Zambelli avrebbe inserito nel sistema dei documenti falsi con lo scopo di screditare chi indagava su Bolsonaro dopo il tentato colpo di stato del 2022. Arrivate a metĂ maggio la sentenza e l’ordine di custodia cautelare, la donna era fuggita, diventando così ricercata dall’Interpol. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Clara Zambelli, la parlamentare condannata in Brasile si rifugia in Italia e non si candiderĂ in Italia

