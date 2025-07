Ma Sarah Jessica Parker indosserebbe gli abiti di Carrie Bradshaw? A lei la parola…

Alla fine è l'attrice che risponde alla domanda senza troppi giri di parole: «Ci sono pile e pile di abiti e di cose che non indosserei mai». Ebbene, il confine tra lo stile di SJP e Carrie a questo punto èp netto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Ma Sarah Jessica Parker indosserebbe gli abiti di Carrie Bradshaw? A lei la parola…

