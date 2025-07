Napoli l’aula consiliare della Municipalità 9 è ancora un corridoio | protesta nell’afa

Tempo di lettura: 2 minuti Chiamiamole ‘voci di corridoio’, anche se non sono indiscrezioni, ma è una realtà conclamata. Perché i consiglieri della Municipalità 9 si riuniscono proprio lì: in corridoio. Una situazione denunciata da molto tempo, causata dall’indisponibilità di un’aula consiliare. E allora sì, senza che nulla cambi, le riunioni di consiglio si tengono in un andito di piazza Giovanni XXIII. Lì c’è un ufficio della Municipalità Soccavo Pianura. Una sistemazione forse provvisoria, ma intanto divenuta stabile. Collocazione, peraltro, considerata poco consona da tutti. E anche all’origine di problemi pratici, ingigantiti dall’afa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, l’aula consiliare della Municipalità 9 è ancora un corridoio: protesta nell’afa

In questa notizia si parla di: corridoio - aula - consiliare - municipalità

