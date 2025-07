Trentini Schlein al sit in per l’italiano arrestato in Venezuela FdI | a quando una parola contro il regime di Maduro? video

“Continuiamo a chiedere, come abbiamo fatto nei mesi scorsi, ogni sforzo per la liberazione di Alberto Trentini. Che non ha colpe se non quella della generositĂ di andare per il mondo ad aiutare chi è piĂą in difficoltĂ . Questo silenzio non può continuare. Serve un impegno concreto da parte del governo e di chiunque ne ha il potere, noi la nostra parte la stiamo facendo”. Così Elly Schlein si sveglia dal sonno e si fa trovare in prima fila sotto i riflettori al flash mob a piazzale Clodio prima dell’udienza del processo per l’omicidio di Giulio Regeni. Trentini, Schlein sotto i riflettori a piazzale Clodio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Trentini, Schlein al sit in per l’italiano arrestato in Venezuela. FdI: a quando una parola contro il regime di Maduro? (video)

