Francis Ford Coppola a Soverato tra Megalopolis e l’appello ai giovani | Fate ciò che amate

Francis Ford Coppola arriva in Calabria, a Soverato, non tanto distante dalle sue origini lucane, e lancia un appello ai giovani. Il grande regista ha presentato Megalopolis, la sua ultima opera, e parlato a fine proiezione con i giovani, come un nonno premuroso. Le parole di Francis Coppola. Il regista di film che hanno fatto la leggenda del cinema come "Il Padrino" e "Apocalypse Now" è stata la guest star di una lunga e intensa serata, aperta dalla proiezione della sua ultima opera, "Megalopolis" e poi da una chiacchierata interattiva con il pubblico presente, in particolare con i giovani, alcuni dei quali Coppola ha anche invitato sul palco per declinare delle "parole chiave" su cui dialogare con la platea.

