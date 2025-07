il ritorno di simona ventura a mediaset e il nuovo format del grande fratello. Il panorama televisivo italiano si prepara a una significativa novità con il ritorno di Simona Ventura alla guida del Grande Fratello, uno dei reality più seguiti e amati dal pubblico. La conduttrice, dopo anni di assenza, riapproda in casa Mediaset per condurre una versione rinnovata del noto show, che si distinguerà per un format innovativo e per l’intento di riproporre lo spirito originale del reality. l’annuncio ufficiale e le parole di simona ventura. L’ufficializzazione del suo ritorno è avvenuta durante la presentazione dei palinsesti 2025-2026 di Mediaset, lo scorso 8 luglio. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Simona Ventura scrive a Pier Silvio Berlusconi e sorprende tutti