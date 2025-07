Crisi Pd Decaro chiude per sempre la porta a Emiliano in Puglia | Inflazionato

La crisi del Pd nelle Regioni non si placa. Ed è ancora una volta la Puglia a farla da padrone, con Antonio Decaro, già sindaco di Bari e parlamentare europeo, indicato da tutti come candidato alla presidenza per le elezioni di autunno, che dice definitivamente no alla presenza di Michele Emiliano nelle liste. E con Emiliano che potrebbe dare vita a un’incredibile scissione. La crisi del Pd e la Puglia. “ Michele Emiliano è un mio amico, anzi, per me è come un padre, ma i suoi figli in questo momento sono un po’ inflazionati dalla sua figura”. Lo ha detto l’europarlamentare ed ex sindaco di Bari, Antonio Decaro, intervistato da Selvaggia Lucarelli al Festival Il libro possibile a Polignano a Mare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

