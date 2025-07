Una mamma per amica compie 23 anni | 10 curiosità sulla serie cult amata dei millennial

Roma, 14 luglio 2025 – Il primo episodio di ‘Una Mamma per Amica’ (titolo originale ‘Gilmore Girls’) è andato in onda in Italia il 15 luglio 2002, esattamente 23 anni fa. Da allora la serie tv con protagoniste Lorelai e Rory (rispettivamente interpretate da Lauren Graham e Alexis Bledel) non smette di riscuotere successo e di appassionare i fan più affezionati. Dialoghi velocissimi, pillole di cultura pop, ironia pungente ma anche e soprattutto tantissima empatia sono stati da subito gli elementi vincenti di ogni puntata. Sarà forse per questo che, ancora oggi, le ragazze Gilmore sono le protagoniste preferite dei rewatch, soprattutto da parte dei millennial. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Una mamma per amica, compie 23 anni: 10 curiosità sulla serie cult, amata dei millennial

Quindicenne strangola e uccide a colpi di lampada un'amica di famiglia, poi confessa. La mamma chiama la polizia: «Venite a prenderlo» - «Mio figlio ha ucciso una donna, venite a prenderlo». Con queste parole, la voce rotta dal pianto e dallo sconcerto, una donna ha telefonato al 112 per denunciare il figlio di 15 anni,.

Milano, 15enne uccide l’amica della madre 82enne: ‘Mamma, l’ho strangolata’ - La drammatica telefonata della madre del giovane alle forze dell’ordine. “ Mio figlio ha ucciso una donna.

Prima la strangola poi la colpisce con una lampada: 15enne uccide un'amica 82enne della mamma - Un ragazzo di 15 anni avrebbe ucciso un’amica di famiglia di 82 anni nell’appartamento dell’anziana in via Bernardino Verro, quartiere Morivone, a Milano.

"Faccio il duro ma sono un tenerone. In realtà sono molto timido." Jess Mariano in "Una mamma per amica", Peter Petrelli in "Heroes", Jack Pearson nella pluripremiata serie "This is Us"... tantissimi auguri per i suoi 48 anni a Milo Ventimiglia!

