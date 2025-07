Jim Curtis è il nuovo amore di Jennifer Aniston?

Roma, 15 luglio 2025 – A Hollywood impazza il gossip su Jennifer Aniston. Pare infatti che l’ex fidanzata d’America, dopo 7 anni trascorsi da single, abbia finalmente ritrovato l’amore. A lanciare l’indiscrezione è stato il Daily Mail che ha avvistato la star di ‘Friends’ in compagnia di Jim Curtis durante una vacanza a Maiorca. Non è la prima volta che i due appaiono uno accanto all’altra e in atteggiamenti che fanno presumere che ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia. Chi è Jim Curtis. Mental coach ed ipnoterapeuta, Jim Curtis ha 49 anni e un profilo Instagram, seguito da molte star, che conta in totale 576mila followers. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

