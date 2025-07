Il Papa benedice i carabinieri | Rispondete al crimine con la forza della legge e dell’onestà

«Come servitori dello Stato, rispondete al crimine con la forza della legge e dell’onestà ». Con questa esortazione il Papa si Ăš rivolto ai carabinieri, nel corso della messa celebrata oggi nella cappella della stazione dell’Arma di Castel Gandolfo, dove il Pontefice si trova per trascorrere un periodo di riposo estivo. Alla messa privata, di cui ha dato notizia la Santa Sede, hanno partecipato tra gli altri il ministro della Difesa, Guido Crosetto, il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo, e l’ordinario militare d’Italia, l’arcivescovo Gian Franco Saba. La gratitudine del Papa per «il nobile e impegnativo servizio» dei carabinieri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il Papa benedice i carabinieri: «Rispondete al crimine con la forza della legge e dell’onestà »

Papa a Carabinieri,rispondere a crimine con forza legge e onestà - "Davanti alle ingiustizie, che feriscono l'ordine sociale, non cedete alla tentazione di pensare che il male possa averla vinta. Riporta ansa.it

Papa Leone XIV celebra messa per i Carabinieri a Castel Gandolfo - L'omelia del Pontefice: "In questo tempo di guerre e di violenza, restate fedeli al vostro giuramento: come servitori dello Stato, rispondete al crimine con la forza della legge e dell'onestà. Come scrive tg24.sky.it