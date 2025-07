Poggi Dna ignoto comparato ad altri 30

14.45 Ci dovrebbe essere anche chi si occupò di riesumare il corpo di Chiara Poggi per prendere le impronte dattiloscopiche, tra coloro che potrebbero essere sottoposti a tampone per verificare se il Dna maschile individuato nel cavo orofaringeo sia o meno una contaminazione. I prelievi per la comparazione dovrebbero essere fatti a tutti quelli che sono entrati in contatto con il corpon di Chiara.Compresi i profili già prelevati, riguarderà almeno 30 persone. Il Dna di "ignoto 3" comparato con i 30. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it