lucca napoli si lavora per sistemare gli ultimi dettagli sui bonus nodye stasera nuovo contatto con gli agenti

La redazione di Sky Sport riferisce gli ultimi aggiornamenti circa le operazioni di mercato che potrebbero portare Lorenzo Lucca e Dan Ndoye al Napoli. Se per l’attaccante la fumata bianca sembrerebbe vicina, un po’ più complesso è lo scenario relativo all’esterno svizzero del Bologna. Le ultime su Lucca e Nodye. Di seguito quanto racconta Sky Sport: “La squadra di De Laurentiis continua a lavorare con l’Udinese per il prestito con obbligo di riscatto di Lucca. Si vuole chiudere a breve e non resta che sistemare gli ultimi dettagli sui bonus. Per quanto riguarda Ndoye, il Napoli proverà ancora a trovare un accordo con il Bologna. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

