Attilio Fontana Lombardia | Pedemontana è un’opera strategica attesa da 50 anni – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 15 luglio 2025 "Questa infrastruttura è tra le piĂą attese del nostro territorio, non ci sono dubbi. Sono almeno 50 anni che si parla della Pedemontana come di un'infrastruttura che servirĂ innanzitutto a eliminare il milanocentrismo di tutte le infrastrutture. Finalmente non si dovrĂ andare a Milano per andare in qualunque altra parte della Lombardia o dell'Italia". Lo ha dichiarato Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia, nel suo intervento durante l'incontro dal titolo "Autostrada Pedemontana Lombarda, l'opera e il territorio" a Palazzo Lombardia a Milano. Lnews Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online