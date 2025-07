Accelera l' inflazione negli Usa a giugno al 2,7%

Accelera l'inflazione negli Stati Uniti in giungo con i dazi. I prezzi al consumo sono saliti del 2,7% su base annua, sopra il 2,4% di maggio e oltre le attese degli analisti. Su base mensile i prezzi hanno segnato un +0,3%, in linea con le previsioni. L' indice core, al netto di energia e alimentari, è salito del 2,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e dello 0,2% su base mensile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Accelera l'inflazione negli Usa, a giugno al 2,7%

L'inflazione Gb ad aprile accelera al 3,5%, a massimi 15 mesi - L'inflazione nel Regno Unito è aumentata più del previsto raggiungendo il tasso più alto in 15 mesi. Ad aprile l'ufficio nazionale di statistica la indica al 3,5% dal 2,6% di marzo.

Inflazione in Messico accelera a maggio: raggiunto il 4,42% annuo - L'inflazione in Messico ha ripreso ad accelerare a maggio, raggiungendo il 4,42% su base annua, secondo i dati pubblicati oggi dall' Istituto nazionale di statistica e geografia (Inegi).

