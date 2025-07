Chi è Meryll Rogge la nuova direttrice creativa di Marni

Il marchio italiano, parte del gruppo OTB, ha annunciato oggi la nomina di Meryll Rogge alla guida creativa di Marni, a poche settimane dall’uscita di scena di Francesco Risso, che ha lasciato l’incarico lo scorso giugno dopo quasi dieci anni alla direzione. Un passaggio che segna una nuova fase per Marni, che si augura di mantenere in vita il proprio spirito libero e al contempo consolidare il proprio posizionamento nel lusso contemporaneo. Chi è Meryll Rogge, nuova direttrice creativa di Marni. Classe 1983, Rogge arriva da Ghent, in Belgio, e vanta un percorso solido tra sperimentazione e rigore sartoriale. 🔗 Leggi su Amica.it

