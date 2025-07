Dazi Usa Lollobrigida | Trattative bilaterali con Italia non previste Competenza esclusiva Ue – Il video

(Agenzia Vista) Ancona, 15 luglio 2025 "Le trattative bilaterali tra Usa e Italia non sono previste sui dazi, la competenza è esclusiva dell'Ue", così il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, a margine dell'evento alla Loggia dei Mercanti ad Ancona sul tema "Sostenibilità , innovazione e cooperazione nella blue economy per il mar Adriatico", con i ministri di Albania, Croazia, Montenegro e Slovenia. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Lollobrigida: «I cinque referendum? Un congresso del Pd. Dazi, l?export non frena» - Lo spauracchio dei dazi che non ha rallentato l?export dello slow food made in Italy, la speranza di arrivare ad un accordo che rafforzi entrambe le economie - Usa e Ue - anche per non darla.

Lollobrigida: dazi? Commento i fatti, export è in crescita di 7,5 mld - Rho, 5 mag. (askanews) - "Siamo fiduciosi che la trattativa che ha visto l'Italia protagonista nell'agevolarla con gli Stati Uniti, metta in condizione anche i nostri amici statunitensi di comprendere quanto la produzione di qualità italiana sia un buon affare per i nostri imprenditori, ci mancherebbe altro, ma lo sia anche per la distribuzione e retail statunitense che hanno un valore aggiunto rispetto a ciò che viene importato dall'Italia, molto molto importante".

Dazi, Lollobrigida: “Soluzione più vicina grazie a Meloni” - “Lei sta dicendo cose che il resto degli italiani guarda con occhi ben diversi. Le trattative commerciali sono tutte intestate all’Unione europea quindi Giorgia Meloni ha fatto quel che poteva fare, cioè mettere in condizioni l’Ue, lavorando insieme alla von der Leyen e alla Commissione per poter interloquire con gli Stati Uniti evitando quella cosa stupida che è la guerra commerciale, che molti all’interno della sua testata si augurano”.

