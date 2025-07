I Mondiali 2025 di scherma si disputeranno a Tbilisi (Georgia) dal 22 al 30 luglio, ma la programmazione è decisamente atipica per questa rassegna iridata che apre il cammino verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. L’avvio di martedì e la conclusione il mercoledì della settimana successiva non sono di certo uno standard, visto che abitualmente le competizioni internazionali terminano le domenica (anche se ultimamente sembra esserci una tendenza per una conclusione in modalità infrasettimanale). Altra particolarità saranno le giornate “vuote”: martedì 22, giovedì 24 e martedì 29 si disputeranno esclusivamente delle fasi preliminari, dunque in quei giorni si gareggerà esclusivamente per l’ammissione al tabellone principale e non verranno assegnate medaglie. 🔗 Leggi su Oasport.it

Programma stravolto ai Mondiali di scherma 2025: gare spalmate, giorni 'vuoti', prove a squadre mescolate con le individuali…