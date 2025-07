Essere forti è meglio che essere magri Avete mai provato? E poi avete mai assaggiato un tiramisù? | l’atleta Ilona Mahe contro gli stereotipi estetici

Non esiste un solo tipo di corpo o, peggio, di standard estetico. Lo sa bene Ilona Mah e, altleta olimpica di rugby che usa i social per provare insegnare ai suoi follower come ci si prende cura di sé senza doversi adeguare a dictat estetici sbagliati. Lo scorso 13 luglio, la 28enne ha postato un video su TikTok in cui mostra il suo fisico e afferma con orgoglio che “ essere forti è meglio che essere magri “: “Avete mai provato a essere forti? Io mi sento benissimo. Mi sento nutrita. Mi sento pronta ad affrontare chiunque. Dovete provarlo, davvero. È un altro livello. Mi sento. woo! Lo adoro. E poi, avete mai assaggiato il tiramisù? Perché quella roba lì. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Essere forti è meglio che essere magri. Avete mai provato? E poi, avete mai assaggiato un tiramisù?”: l’atleta Ilona Mahe contro gli stereotipi estetici

